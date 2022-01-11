БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Винтовки Робинсона: чем проще – тем лучше

Винтовки Робинсона: чем проще – тем лучше

Субкомпакт винтовки Робинсона ведёт огонь! Фото Robinson Armament Co Оружие и фирмы. В последнее время на рынке оружия США появляется всё больше и больше малых фирм, которые, тем не менее, создают очень совершенные образцы стрелкового оружия.

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