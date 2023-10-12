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Путин: конфликт на Украине, расширение НАТО и система безопасности в Европе

Путин: конфликт на Украине, расширение НАТО и система безопасности в Европе

В ходе пленарного заседания международного форума «Российская энергетическая неделя» 11 октября президент России Владимир Путин выступил с речью, в которой коснулся вопросов конфликта на Украине, расширения НАТО и системы безопасности в Европе.

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