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Закон, порядок, государство

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Полиция разоблачила аферистов, инсценировавших ДТП во Владикавказе для получения страховой выплаты

Полиция разоблачила аферистов, инсценировавших ДТП во Владикавказе для получения страховой выплаты

Следователем отдела по расследованию преступлений, совершённых на территории Затеречного района, СУ УМВД России по городу Владикавказу возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество в сфере страхования, в совершении которого подозреваются двое автомобилистов.

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