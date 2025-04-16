США пригрозили Китаю пошлинами на импорт до 245%

Сейчас тариф составляет 145%США могут обложить товары из Китая пошлинами до 245%. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого дома об указе президента Дональда Трампа о проверке влияния импорта полезных ископаемых на национальную безопасность.
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