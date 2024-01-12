"Мы забыли о том, как писать о людях". Пургин об "Алтапрессе", цензуре и будущем СМИ

Amic.ru поговорил с генеральным директором ИД "Алтапресс", который верит в ренессанс российской журналистики Юрий Пургин – один из самых авторитетных алтайских журналистов и основатель известного на всю страну издательского медиахолдинга "Алтапресс".
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