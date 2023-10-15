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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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Крымская пещера «Таврида» станет площадкой общества «Знания»

С 2022 года пещеру «Таврида» уже посетили 65 тысяч человек. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал руководитель экскурсионного отдела Научного спелео-палеонтологического комплекса «Пещера «Таврида» КФУ кандидат географических наук Игорь Вахрушев.

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