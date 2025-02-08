В Архангельске обсудили модернизацию ливневой канализации

После списания 57 километров устаревших и задвоенных сетей в ведении МУП «Городское благоустройство» останется 183 километровСерьезную проблему представляют 16,8 километров деревянных сетей, построенных в 1930–1960 годах, которые полностью изношены и не справляются с отведением воды, что приводит к регулярным подтоплениям.