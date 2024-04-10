Диетолог Бородина назвала 4 категории людей, которым не стоит есть яйца

Врач-диетолог Ирина Бородина рассказала, кому не стоит употреблять яйца. Об этом сообщает «74.ru». В преддверии Пасхи, когда на столах традиционно появляется много вареных яиц, важно помнить о разумных границах потребления этого продукта.
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