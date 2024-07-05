Владимир Соловьёв и Юрий Подоляка: Скандал набирает обороты

Совершенно верно, слишком много экспердов развелось с той стороны. Тот же Царёв до побега в Крым был доверенным лицом Ахметова. И этот экперд Подоляка не известно чем дышит! Онуфриенко заткнули, тот первый прокололся и сам себя слил на счёт б/У, до этого тоже очередь дойдет.

Сергей Сычев

А Подоляка прав! Соловьёв говорит по сути правильно, но правильно для нас, а хохлы действительно будут его использовать в информационной войне для разжигания ещё большей ненависти внутри того, что осталось от Украины! Я бы с Соловьёвым в разведку не пошёл! А с Юрием - да!