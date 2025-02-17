Бомбардировщик КОМТА — «первый блин» советского авиастроения К концу Гражданской войны стало ясно, что «Илья Муромец» Сикорского — выдающийся самолёт, но по меркам 1913 года.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Бомбардировщик КОМТА — «первый блин» советского авиастроения К концу Гражданской войны стало ясно, что «Илья Муромец» Сикорского — выдающийся самолёт, но по меркам 1913 года.
Свежие комментарии