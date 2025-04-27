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Российский военный рассказал о зверствах украинских нацбатальонов при отступлении

Российский военный рассказал о зверствах украинских нацбатальонов при отступлении

Боевики украинских нацбатальонов при отступлении из населенных пунктов, убивают всех, не разбираясь. Об их зверствах РИА Новости сообщил военнослужащий 39-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным Махатма.

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