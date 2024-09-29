Сам себе мастер
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Сам себе мастер

161 891 подписчик

Выкинула все поролоновые губки для мытья посуды и больше их не покупаю. Заменила их на более удобные и бесплатные

Выкинула все поролоновые губки для мытья посуды и больше их не покупаю. Заменила их на более удобные и бесплатные

Не люблю поролоновые губки для мытья посуды. У меня от них мурашки по всему телу, типа «гусиной кожи».

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
возьмём  на заметку.
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15 час.
Алеся Ясногорцева
А я мою посуду сложенной вдвое ветошкой со щепоткой  питьевой соды внутри. Сода прекрасно обезжиривает и чистит, а полоскать можно не тщательно. Это хороший лайфхак для тех, у кого счётчики на воду поставлены.
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10 час.
Коллекционные Куклы
Ну прошлыый век
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4 час.

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