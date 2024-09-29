Выкинула все поролоновые губки для мытья посуды и больше их не покупаю. Заменила их на более удобные и бесплатные

Алеся Ясногорцева

А я мою посуду сложенной вдвое ветошкой со щепоткой питьевой соды внутри. Сода прекрасно обезжиривает и чистит, а полоскать можно не тщательно. Это хороший лайфхак для тех, у кого счётчики на воду поставлены.