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Призывы проявить снисхождение к дагестанским погромщикам взорвали экспертное сообщество

Призывы проявить снисхождение к дагестанским погромщикам взорвали экспертное сообщество

Политнавигатор Дагестанская гостиница отказала в заселении российским гражданам В некоторых гостиницах Дагестана отказываются селить россиян с еврейскими фамилиями.

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Комментарии
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лина любимцева
Так бы за россиян топили...
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1 д.
лл
лина любимцева
А в Израиле не нацизм и не антиисламизм?! И даже  не фашизм?
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1 д.
Валерий Миронов
А кто будет возмещать убытки ? Россия - из нашего с вами кармана
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3 час.

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