Диетолог рассказала, полезно ли красное вино на самом деле

Специалист рассказала о пользе и рисках напитка из виноградной лозы.Врач-диетолог Лорен Манакер заявила, что умеренное употребление вина может принести некоторые преимущества, но при этом стоит учитывать возможные риски.
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