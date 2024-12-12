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Диетолог рассказала, полезно ли красное вино на самом деле

Диетолог рассказала, полезно ли красное вино на самом деле

Специалист рассказала о пользе и рисках напитка из виноградной лозы.Врач-диетолог Лорен Манакер заявила, что умеренное употребление вина может принести некоторые преимущества, но при этом стоит учитывать возможные риски.

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