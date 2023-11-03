Для хранения стандартной приставной лестницы, когда в ней нет необходимости, требуется много места. Это создает некоторые неудобства, особенно если его мало.
Как сделать складную лестницу из дерева
Комментарии
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А
Алексей
Для кого статья? Для тех,у кого есть дома циркулярная пила и фрезер??? А у кого действительно все это есть,они и без этой статьи все сделают.
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1 д.
Модест
Наши руки не для скуки. Теперь давайте то же самое, но из титана, с применением лазерной раскройки и аргонной сварки. Очень занимательно читать всю эту пургу про лесенку для ребёнка. Вес взрослого человека она не выдержит.
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1 д.
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