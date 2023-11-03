Как сделать складную лестницу из дерева

Для кого статья? Для тех,у кого есть дома циркулярная пила и фрезер??? А у кого действительно все это есть,они и без этой статьи все сделают.

Модест

Наши руки не для скуки. Теперь давайте то же самое, но из титана, с применением лазерной раскройки и аргонной сварки. Очень занимательно читать всю эту пургу про лесенку для ребёнка. Вес взрослого человека она не выдержит.