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«Народный учебник» и «Школомания»: в России запускают образовательные проекты к 1 сентября

«Народный учебник» и «Школомания»: в России запускают образовательные проекты к 1 сентября

МОСКВА, 31 августа, ФедералПресс. К началу нового учебного года компания VK запускает сразу несколько образовательных, социальных и развлекательных инициатив для школьников, студентов, родителей и педагогов.

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