С нами не соскучишься!

8 175 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Ругательства Древней Руси

Ругательства Древней Руси

Пожалуй, мы еще никогда не ругались так весело и изощренно. Обзывательства про ум Баламошка — полоумный, дурачок Божевольный — худоумный, дурной Божедурье — дурак от природы Глуподырый —…Пожалуй, мы еще никогда не ругались так весело и изощренно.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх