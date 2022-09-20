Ругательства Древней Руси

Пожалуй, мы еще никогда не ругались так весело и изощренно. Обзывательства про ум Баламошка — полоумный, дурачок Божевольный — худоумный, дурной Божедурье — дурак от природы Глуподырый —…Пожалуй, мы еще никогда не ругались так весело и изощренно.