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Названа причина срыва переговоров между Трампом и Зеленским

Названа причина срыва переговоров между Трампом и Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский «отвлекал» американского лидера Дональда Трампа от запланированного на этот день обсуждения сделки между США и Украиной по добыче полезных ископаемых, что вылилось в срыв переговоров.

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Комментарии
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ВМ
Владимир Моргунов
Весь мир видел &quot;причину срыва&quot;и не надо интепретаций. Это схоже стем, когда нам, чудакам, поясняют от чего умер столетний старец !!
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