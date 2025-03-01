Названа причина срыва переговоров между Трампом и Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский «отвлекал» американского лидера Дональда Трампа от запланированного на этот день обсуждения сделки между США и Украиной по добыче полезных ископаемых, что вылилось в срыв переговоров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии