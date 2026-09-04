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ТАСС

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Политик Кинг: правительство ФРГ готовит граждан к длительному конфликту с РФ

Политик Кинг: правительство ФРГ готовит граждан к длительному конфликту с РФ

БЕРЛИН, 4 сентября. /ТАСС/. Правительство ФРГ, закрывая Русский дом и сжигая мосты между Германией и Россией, готовит страну к длительному конфликту с РФ и, возможно, даже к войне.

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