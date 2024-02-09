Почему Украина решила отправить на Евровидение злую Alyona Alyona Елена ГалицкаяУкраина, страна, известная своим разнообразием и нестандартными решениями, вновь поразила мир своим выбором представителя на международном конкурсе песни Евровидение-2024.
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