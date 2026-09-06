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Доцент МГУ Чирков: пенсионные накопления до 440 тыс. рублей можно получить разом

Доцент МГУ Чирков: пенсионные накопления до 440 тыс. рублей можно получить разом

Средний размер единовременной выплаты пенсионных накоплений в 2027 году превысит 119 тысяч рублей. Однако получить эти деньги смогут не все: сумма зависит от накоплений конкретного человека, а для выплаты целиком необходимо соответствовать установленным условиям.

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