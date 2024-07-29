Время ненормированной работы россиян предложили ограничить

Ярослав Нилов, председатель комитета Госдумы по вопросам труда, социальной политики и делам ветеранов от фракции ЛДПР, предложил законопроект, предусматривающий ограничение ненормированного рабочего времени до 120 часов в год.
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