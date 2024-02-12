Британский авианосец Prince of Wales отправился на учения НАТО

Британский авианосец HMS Prince of Wales, отправление которого для участия в крупнейших со времен холодной войны учениях НАТО Steadfast Defender 2024 ранее было отложено, в понедельник, 12 февраля, направился к месту маневров в сторону Норвегии.
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