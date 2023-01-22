Военное обозрение

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Великобритания завершает подготовку к передаче Украине двух кораблей противоминной обороны проекта Sandown

Великобритания завершает подготовку к передаче Украине двух кораблей противоминной обороны проекта Sandown

Великобритания завершает подготовку к передаче Украине двух тральщиков проекта Sandown, выведенных в 2021 году из состава ВМС Соединенного королевства.

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