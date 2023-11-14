Нейроиюнь 2023 года: Nature Neuroscience￼

В июньском выпуске Nature Neuroscience мы узнаем о том, как иммунная система организма может повилять на развитие нейродегенеративных заболеваний; как происходит регуляция функций головного мозга во сне; о психоделиках, как новых потенциальных антидепрессантах; роли мозжечка в регуляции поведения и развитии психиатрических заболеваний и многом другом.