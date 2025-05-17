В Госдуме предложили Трампу формулу для достижения мира на Украине

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости предложил президенту США Дональду Трампу формулу для достижения мира на Украине, состоящую из одного основного пункта об отказе Запада поставлять Киеву оружие.