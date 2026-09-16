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Гарик Сукачев поставил в «Современнике» спектакль про «внутреннего ребенка»

Гарик Сукачев поставил в «Современнике» спектакль про «внутреннего ребенка»

Постановка известного музыканта основана на романе Александры Николаенко «Убить Бобрыкина».Гарик Сукачев рассказал, о чем его новый спектакль в столичном «Современнике».

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