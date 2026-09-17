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ФедералПресс

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Льготы для матерей-героинь расширили в Тюменской области

Льготы для матерей-героинь расширили в Тюменской области

ТЮМЕНЬ, 17 сентября, ФедералПресс. Многодетные женщины со званием «Мать-героиня» теперь могут бесплатно получить земельный участок в Тюменской области.

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