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Царьград

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Куда пропали герои любимой новогодней киносказки: Как сложились судьбы "Маши" и "Вити" в реальной жизни

Куда пропали герои любимой новогодней киносказки: Как сложились судьбы "Маши" и "Вити" в реальной жизни

Куда пропали герои любимой киносказки "Новогодние приключения Маши и Вити"? Как сложились судьбы юных артистов в реальной жизни, и почему они не стали новыми звёздами отечественного экрана?Сложно найти в истории отечественного кино такую картину, которая в такой же степени совпадала бы по настроению с праздником, к которому была приурочена, как телефильм "Новогодние приключения Маши и Вити".

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