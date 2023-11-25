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Уже в утробе матери мы учим родной язык

Если вас смущает общение с ребенком, который еще не родился, то стоит побороть свои предрассудки. Новое исследование показало, что ваш будущий сын или дочь начинают изучать язык, на котором вы говорите, еще до своего рождения! Ученым уже хорошо известно, что плод начинает слышать звуки на более ….

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