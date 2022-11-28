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Экс-глава СДП Германии Лафонтен заявил, что США готовили Украину к конфликту с Россией с 2014 года

Экс-глава СДП Германии Лафонтен заявил, что США готовили Украину к конфликту с Россией с 2014 года

Оскар Лафонтен, бывший председатель Социал-демократической партии Германии, заявил в интервью Deutsche Wirtschafts Nachrichten, что конфликт на Украине начался после “Евромайдана” 2014 года и что с тех пор Соединенные Штаты активно подпитывают его.

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