Установленная защита не спасает украинские подстанции от российских FPV-дронов Россия продолжает выносить украинские подстанц.
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Установленная защита не спасает украинские подстанции от российских FPV-дронов Россия продолжает выносить украинские подстанц.
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