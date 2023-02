S&P 500 Futures ( ES1! ), H4 Potential for Bullish Continuation E-MINI S&P 500 FUTURES (CONTINUOUS: CURRENT CONTRACT IN FRONT) CME_MINI:ES1! Genesiv Title: S&P 500 E-mini Futures ( ES1! ), H4 Potential for Bullish Continuation Type: Bullish Continuation Resistance: 4208.