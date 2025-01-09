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В 2025 году в Москве пройдут съемки пяти международных кинопроектов

В 2025 году в Москве пройдут съемки пяти международных кинопроектов

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев В 2025 году столичные кинематографисты планируют реализовать пять международных проектов в сотрудничестве с зарубежными коллегами, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

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