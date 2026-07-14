Политика как он...
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Политика как она есть

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В Европе отменили концерты обвиненного в педофилии Оксимирона*

В Европе отменили концерты обвиненного в педофилии Оксимирона*

Концерты рэпера Мирона Федорова (внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов), известного под псевдонимом Оксимирон (Oxxxymiron), отменяют в европейских странах на фоне обвинений в растлении малолетних.

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