В Европе отменили концерты обвиненного в педофилии Оксимирона*

Концерты рэпера Мирона Федорова (внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов), известного под псевдонимом Оксимирон (Oxxxymiron), отменяют в европейских странах на фоне обвинений в растлении малолетних.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии