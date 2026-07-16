В Невском районе заработал новый детский сад

О запуске нового дошкольного учреждения сообщили в пресс-службе Смольного. "Петербург выполняет поручение Президента – мы создаём ясельные группы в действующих дошкольных учреждениях и корректируем планы по вводу новых детских садов, увеличивая в них число мест для детей раннего возраста.
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