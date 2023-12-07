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Спад цен на нефть приостановился, хотя беспокойство по поводу спроса сохраняется

Спад цен на нефть приостановился, хотя беспокойство по поводу спроса сохраняется

Спад цен на нефть приостановился, хотя беспокойство по поводу спроса сохраняется Наталья МарковаЦены на нефть немного выросла после достижения минимума за последние 6 месяцев 7 декабря.

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