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Брылин вот-вот возглавит минское «Динамо», Гончар уже год без работы. Чем заняты русские тренеры в Америке

Брылин вот-вот возглавит минское «Динамо», Гончар уже год без работы. Чем заняты русские тренеры в Америке

Набоков — главный по вратарям в «Сан-Хосе».Несмотря на то, что в НХЛ никогда не было главных тренеров из России, да и европейцев в этой роли можно пересчитать по пальцам одной руки, наши люди были, есть и будут в сильнейшей лиге мира.

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