За месяц в Крыму мучное и сладкое выросло в цене почти на 37%

За октябрь хлебобулочные и кондитерские изделия подорожали в Крыму на 36,9%. Как сообщили в пресс-службе Крымстата, вина прибавили в цене 15,8%, косметические средства и парфюмерия поднялись в цене на 14,1%, а машины и оборудование для сельского хозяйства на 5,1%.