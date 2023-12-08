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За месяц в Крыму мучное и сладкое выросло в цене почти на 37%

За месяц в Крыму мучное и сладкое выросло в цене почти на 37%

За октябрь хлебобулочные и кондитерские изделия подорожали в Крыму на 36,9%. Как сообщили в пресс-службе Крымстата, вина прибавили в цене 15,8%, косметические средства и парфюмерия поднялись в цене на 14,1%, а машины и оборудование для сельского хозяйства на 5,1%.

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