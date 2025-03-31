Bobruin.by . Мо...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Bobruin.by . Мой Бобруйск

25 подписчиков

Трудовая занятость молодежи во время весенних каникул.

Трудовая занятость молодежи во время весенних каникул.

Во время весенних каникул управлением по труду, занятости и социальной защите Бобруйского райисполкома организована трудовая занятость молодежи для 25 учащихся 4 школ района: ГУО ´Каменская средняя школа Бобруйского района´, ГУО ´Воротынская средняя школа Бобруйского района´, ГУО ´Михалевская средняя школа Бобруйского района´, ГУО ´Осовская базовая .

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх