Трудовая занятость молодежи во время весенних каникул.

Во время весенних каникул управлением по труду, занятости и социальной защите Бобруйского райисполкома организована трудовая занятость молодежи для 25 учащихся 4 школ района: ГУО ´Каменская средняя школа Бобруйского района´, ГУО ´Воротынская средняя школа Бобруйского района´, ГУО ´Михалевская средняя школа Бобруйского района´, ГУО ´Осовская базовая .
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