Срочно! Ночной кошмар в Ростове: центр для бездомных и жилые кварталы расстреляны дронами

Ночная атака БПЛА на Ростов-на-Дону: центр для бездомных попал под удар, есть погибшие и раненые В результате массированной ночной атаки беспилотных летательных аппаратов на Ростов-на-Дону под удар попало несколько районов города, включая социальное учреждение.
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