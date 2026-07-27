Срочно! Ночной кошмар в Ростове: центр для бездомных и жилые кварталы расстреляны дронами

Ночная атака БПЛА на Ростов-на-Дону: центр для бездомных попал под удар, есть погибшие и раненые В результате массированной ночной атаки беспилотных летательных аппаратов на Ростов-на-Дону под удар попало несколько районов города, включая социальное учреждение.