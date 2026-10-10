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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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«Я, русская, здесь хозяйка, а ты мне никто!» Девушка в метро поставила на место зарвавшегося кавказца

«Я, русская, здесь хозяйка, а ты мне никто!» Девушка в метро поставила на место зарвавшегося кавказца

Утренний час пик в метро — это классический круг принудительного ада, где все стоят нос к носу, пахнут чужим кофе и мечтают телепортироваться на работу.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя ВераВерная
ВераВерная

А девица впечатление легкодоступной производит. Абрек поэтому к ней и липнуть стал. Декольте до пупа, шлепки, сидит, рта не раскрыла, музыку она слушает. Спасибо, нашлась в вагоне неравнодушная женщина, сняла нового гражданина, хозяина жизни на видео, и сама нашла что ему сказать. А девица быстренько слиняла, даже не поблагодарила. Эпизод этот ещё летом был выложен, так что автор припозднился с новостью.

Профиль пользователя Татьяна Бондаренко
Татьяна Бондаренко

А где переполненный вагон метро ? Женщина действительно молодец я бы в полупустом вагоне побоялась бы сделать замечание , кто знает что у него за пазухой , может нож , тем более сама девушка воды в рот набрала. Если уж девушка так смело одевается у неё должна быть смелость защитить себя.