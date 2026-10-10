«Я, русская, здесь хозяйка, а ты мне никто!» Девушка в метро поставила на место зарвавшегося кавказца

Утренний час пик в метро — это классический круг принудительного ада, где все стоят нос к носу, пахнут чужим кофе и мечтают телепортироваться на работу.
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Хорошо, что еще женщины в России могут защитить не только себя , но и других. А мужики , видимо, перевелись. Позорище.
Позоруха русским особям с яйцами между ног. Только женщина и смогла что-то сделать.
Молодец, женщина со смартфоном. А во настоящих мужиков в том вагоне, видать, не было...
Последний вопрос удручает! Порчему она должна замотаться в тряпки и летом париться в них? Она одета вполне нормально. Мы не в исламской стране живем. Но и голыми не ходим!
а вокруг опять терпилы и плюгавенькие мужичонки, которые только на МТ шварц-негры и вани дамы - семеро одного не боятся
Сдавать в полицию нужно таких хозяев.
Россияне коренные единственная национальность у которой нет своей диаспоры в России и ментам занести некому
А девица впечатление легкодоступной производит. Абрек поэтому к ней и липнуть стал. Декольте до пупа, шлепки, сидит, рта не раскрыла, музыку она слушает. Спасибо, нашлась в вагоне неравнодушная женщина, сняла нового гражданина, хозяина жизни на видео, и сама нашла что ему сказать. А девица быстренько слиняла, даже не поблагодарила. Эпизод этот ещё летом был выложен, так что автор припозднился с новостью.
А где переполненный вагон метро ? Женщина действительно молодец я бы в полупустом вагоне побоялась бы сделать замечание , кто знает что у него за пазухой , может нож , тем более сама девушка воды в рот набрала. Если уж девушка так смело одевается у неё должна быть смелость защитить себя.