Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Россия успела спасти активы: США готовят грандиозную аферу с госдолгом.

Россия успела спасти активы: США готовят грандиозную аферу с госдолгом.

Россия успела спасти активы, пишут СМИ. Фото: Фото: ФедералПресс / Елена Сычева МОСКВА, 7 октября, ФедералПресс.

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