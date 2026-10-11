Россия успела спасти активы: США готовят грандиозную аферу с госдолгом.

Россия успела спасти активы, пишут СМИ. Фото: Фото: ФедералПресс / Елена Сычева МОСКВА, 7 октября, ФедералПресс.
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вроде цб опять начала покупать их у пиндосов?