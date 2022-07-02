За сколько на самом деле сейчас можно купить новую LADA Granta

Автомобили Автопром Фото: АвтоВзгляд. В разгар полупроводникового кризиса дилеры марки LADA вели себя как все остальные продавцы: то есть устанавливалось множество совершенно бесполезных «допов», чтобы потом взвинтить цену авто до заоблачных высот.