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За сколько на самом деле сейчас можно купить новую LADA Granta

За сколько на самом деле сейчас можно купить новую LADA Granta

Автомобили Автопром Фото: АвтоВзгляд. В разгар полупроводникового кризиса дилеры марки LADA вели себя как все остальные продавцы: то есть устанавливалось множество совершенно бесполезных «допов», чтобы потом взвинтить цену авто до заоблачных высот.

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