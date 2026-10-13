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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Камил Гаджиев: «В индустрии боев кризис. Раньше боец просил 3 млн, а мы придем к тому, что будем давать ему 500 тысяч и 150 билетов»

Президент Fight Nights Камил Гаджиев заявил, что российская индустрия ММА переживает кризис. « Магомед Бибулатов сказал, что уволит из АСА 50 бойцов.

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