Топ поддельных гаджетов, с которыми сталкивался каждый

Поддельные гаджеты уже не первый десяток лет сосуществуют бок о бок с оригиналами. Наверное, каждый человек хоть раз в жизни покупал поддельные наушники, зарядник или даже что-то посерьезнее, вроде накопителя для ПК.
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