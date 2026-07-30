Политика как он...
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Политика как она есть

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Топ поддельных гаджетов, с которыми сталкивался каждый

Топ поддельных гаджетов, с которыми сталкивался каждый

Поддельные гаджеты уже не первый десяток лет сосуществуют бок о бок с оригиналами. Наверное, каждый человек хоть раз в жизни покупал поддельные наушники, зарядник или даже что-то посерьезнее, вроде накопителя для ПК.

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