Спикер Константинов: публикуя кадры работы ПВО, россияне помогают Украине

Размещая в интернете кадры работы систем противовоздушной обороны, россияне помогают Украине. На это указал в своем Telegram-канале председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов.
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