Лимузин Aurus Путина вызвал интерес у жителей Вьетнама

Российский премиум-автомобиль Aurus, на котором президент Владимир Путин прибыл в президентский дворец во вьетнамском Ханое на переговоры с президентом республики То Ламом, вызвал интерес у жителей, сообщает РИА Новости.
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