ХДС и АдГ: как немецкие консерваторы нарушили послевоенное табу

Политический кризис, поддержав инициативу по ужесточению миграционной политики совместно с крайне правой партией «Альтернатива для Германии» (АдГ), спровоцировали, лидирующие в преддверии внеочередных выборов 23 февраля, Христианский демократический союз (ХДС).
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