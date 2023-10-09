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HEROINE — интернет-журнал для девушек

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7 советов, как сформировать новое окружение, которое будет тебя вдохновлять

7 советов, как сформировать новое окружение, которое будет тебя вдохновлять

Новые знакомства позволяют расширить взгляд на мир, увидеть его многообразие и лучше узнать себя. Кроме того, чем чаще мы их заводим, тем больше шансов встретить людей, общение с которыми будет приносить удовольствие долгие годы.

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