7 советов, как сформировать новое окружение, которое будет тебя вдохновлять

Новые знакомства позволяют расширить взгляд на мир, увидеть его многообразие и лучше узнать себя. Кроме того, чем чаще мы их заводим, тем больше шансов встретить людей, общение с которыми будет приносить удовольствие долгие годы.
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